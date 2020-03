Battilani: "Il senso di responsabilità deve prevalere in ognuno di noi"

Cinque Terre - Val di Vara - "Rivolgo e rivolgiamo ancora una volta un accorato appello a tutta la cittadinanza a rimanere il più possibile a casa. Tutte le iniziative, tutte le misure sin qui adottate mirano a contenere la diffusione del virus, ma perché esse siano realmente efficaci, lo sforzo maggiore è quello di stare a casa. Il senso di responsabilità, il rispetto rigoroso e stringente delle normative deve prevalere in ognuno di noi, ogni singolo cittadino è chiamato oggi più che mai al rispetto delle regole. Evitate di muovervi se non per motivi di lavoro, per motivi di salute o per necessità, la spesa non va fatta tutti i giorni ma cercate di organizzarvi per andare al supermercato, al negozio una/due volte la settimana, si può fare credetemi. C’è chi dice che il picco del contagio da coronavirus debba ancora arrivare, ho la sensazione che questi saranno i giorni più delicati, per cui in particolare in queste giornate prestate ancora più attenzione nello stare a casa". Lo ha detto con una lettera il sindaco di Bolano, Alberto Battilani, ai suoi concittadini.



"Anche nel fine settimana - ha proseguito Battilani - restiamo a casa, è vietato in base alla nuova Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo andare lungo i sentieri, nei parchi, alle aree gioco e ai giardini pubblici, non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di un metro da altre persone. Inoltre nei giorni festivi e prefestivi e quelli che precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, Capisco perfettamente che quanto vi viene richiesto è duro, ma ci dobbiamo fermare, questa volta ci dobbiamo fermare davvero! Non sottovalutiamo la situazione, dobbiamo essere maturi, fare la nostra parte convinti, con attenzione, impegnandoci anche a sensibilizzare chi prende la situazione troppo alla leggera, perché i dati forniti dalla Regione Liguria ci dicono che ogni giorno sul territorio provinciale si verificano nuovi casi di contagio. Grazie di cuore a tutti voi, con un pensiero grato ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari che stanno mettendo in gioco la loro salute per proteggere la nostra, ai nostri volontari che stanno facendo un lavoro straordinario".