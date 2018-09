Bandiera arancione per Pignone, una domenica per scoprirla

Appuntamento al 14 ottobre.

Cinque Terre - Val di Vara - “X Festa d'autunno” e “Aggiungi un borgo a tavola” è la festa dei paesi Bandiera arancione del Touring club italian. Pignone aderirà con visite guidate, buon cibo, storia e musica per una giornata il 14 ottobre.



Il programma



Domenica 14 ottobre

Dalle ore 10

Visita alla Grotta Grande di Pignone con il Gruppo speleologico lunense del CAI.

Appuntamento davanti alla grotta con calzature e abbigliamento adeguati.

Dalle ore 10

Visita guidata dell’area produttiva agricola delle Valli del Pignone e del Casale con la presidente dell’Associazione dei coltivatori Agnese Barilari.

Appuntamento davanti all’Ufficio turistico dalle 9.45.

Percorso su strade asfaltate, sterrate e sentieri; calzature adeguate, lunghezza circa 6 km.

Dalle ore 12

X Festa d’autunno - Pranzo in piazza a Pignone con polenta di granturco dell’asciutto di Pignone, salsicce del Salumificio di Pignone, fagioli di Pignone.

Vini della Cantina Sassarini di Monterosso

Dalle 15

Sgabei, salumi e formaggi sotto la Loggia

Alle ore 15

Visita guidata del borgo di Pignone a cura della Pro Loco.

Appuntamento davanti all’Ufficio turistico.

Dalle ore 16

Patate a merenda!

Degustazione gratuita delle patate di Pignone ‘a baletto’ con olio extravergine di oliva della Cooperativa Vallata di Levanto in Piazza della Fontana a Pignone.

Alle ore 17

Concerto per voce e organo nella Chiesa di S. Maria Assunta

Manuela Usai organo, Cristina Loddi soprano.



Durante tutta la giornata saranno presenti in piazza i Produttori delle Valli del Pignone e del Casale con i loro prodotti in vendita.

I salumi del Salumificio di Pignone saranno disponibili nei negozi di generi alimentari del paese.