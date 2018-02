Bagni, spogliatoi e una nuova pedonale

A Monterosso è tempo di affidare i lavori per le opere sul lungomare di Fegina. I nuovi spazi ricavati sono organizzati in due aree su un complessivo di circa 150 metri quadrati.

Cinque Terre - Val di Vara - Saranno affidati nei prossimi giorni gli attesi lavori per la realizzazione di nuovi bagni pubblici e spogliatoi nei locali compresi tra la copertura della piazzetta del lungomare di Fegina ed il parcheggio e per la bonifica dell'area che versa da decenni in uno stato di degrado. I nuovi spazi ricavati sono quindi organizzati in due aree su un complessivo di circa 150 metri quadrati.



La prima, relativa al lato ovest, è dedicata ad ospitare due nuovi locali spogliatoi con i relativi servizi igienici, oltre ad uno spogliatoio supplementare, un piccolo locale tecnico ed un locale ripostiglio per le attrezzature del campetto sportivo. La seconda, sul lato est, è organizzata in un ingresso dal quale si accede ai locali igienico-sanitari pubblici (uomini/donne e un bagno per disabili) ed alla zona server/casse automatiche per il servizio di pedaggio del parcheggio antistante.



Come testimoniano i rendering, nel contesto delle opere sopraccitate, è prevista inoltre la realizzazione di un nuovo percorso pedonale di collegamento tra il campetto di calcio ed i locali spogliatoi.