Autopsie ai pesciolini per vedere quanta plastica hanno mangiato

Il Parco nazionale delle Cinque Terre affiderà il prelievo alla Cooperativa piccola pesca di Monterosso.

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue il progetto Medsealitter, che mira a creare una rete tra aree marine protette, organizzazioni scientifiche e organizzazioni non governative per sviluppare, testare e applicare protocolli efficaci, per monitorare e gestire l'impatto dei rifiuti plastici sulla biodiversità nel Mar Mediterraneo. Tra i partner c'è anche il Parco nazionale delle Cinque Terre, chiamato ora a occuparsi del prelievo di speci ittiche in modo da verificarne l'ingerimento di materiale plastico, flagello delle nostre acque.



Per questo compito l'ente di Via Discovolo ha deciso di avvalersi della professionalità della Società cooperativa piccola pesca di Monterosso, che per conto del Parco,nell'ambito dell'educazione ambientale, sta svolgendo azioni mirate alla valorizzazione e alla tutela del territorio delle Cinque Terre e del suo secolare patrimonio culturale, in particolare per quanto riguarda la piccola pesca tradizionale.



La giunta esecutiva dell'ente ha approvato una bozza di convenzione appunto destinata a legare Parco e Cooperativa in modo di dare il via all'attività di prelievo. Nel testo si spiega che la società monterossina, alla quale sarà riconosciuto un contributo di 10mila euro, dovrà occuparsi come detto del prelievo di speci ittiche – ad esempio 'bughe' – all'interno ma anche all'esterno dell'Area marina protetta, le quali saranno poi sottoposte a esame autoptico per verificare il litter plastico ingerito. Altri compiti previsti dall'intesa: monitorare e condizioni ambientali dell'Area marina protetta e della segnaletica luminosa, monitoraggio e individuazione dei rifiuti plastici in Amp nel corso delle attività di pesca, divulgazione ed educazione ambientale legate al tema dei litters e ai loro effetti sull'ambiente, infine supporto alle attività del Progetto Medsealitter anche con l'utilizzo di mezzi per la pesca professionale. Termine entro cui concludere le azioni previste dalla convenzione, il prossimo 30 aprile.



Nella foto: Basurero, scultura di Margot Bertonati dedicata alla piaga dei rifiuti plastici