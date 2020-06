Attivo dal 20 giugno il servizio di prenotazione delle spiagge libere di Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - Partirà domani, sabato 20 giugno, il servizio di prenotazione dei posti sulle spiagge libere di Monterosso alle Cinque Terre. Come informa il Comune, per poter accedere gratuitamente e in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni, sarà sufficiente prenotare il proprio spazio sul sito della Pro Loco (www.prolocomonterosso.it) per mezza giornata (dalle 9 alle 14 o dalle 14 alle 19) e ottenere il voucher che andrà esibito agli addetti alla sicurezza al momento dell'ingresso. Nei tratti di spiaggia libera intanto sono già stati installati i paletti che delimiteranno le distanze fra i bagnanti.