Attività agrituristiche, online il bando del Gal

Cinque Terre - Val di Vara - Il Consiglio Direttivo del GAL ha approvato, in data 12/11/2019, il bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla sottomisura 19.2 – Intervento 6.4.4 Progetto Turismo Attivo - Azione specifica "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole" con una dotazione finanziaria pari a € 610.000,00. Presentazione delle domande di sostegno attraverso il portale SIAN dalle 15 del 10/06/2020 alle ore 23:59 del 30/09/2020.



E' rivolto ad agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle norme nazionali di recepimento. Sono oggetto di finanziamenti gli investimenti necessari alla creazione o al miglioramento delle attività extra-agricole, quali le attività agrituristiche così come definite dall'articolo 2 della Legge Regionale 37/2007. Per visionare il testo completo del bando e scaricare la domanda visita il sito del GAL al seguente link: http://www.galprovincialaspezia.it/bandi/bandi-attivi/progetto-04-turismo-attivo-attivita-agrituristiche/