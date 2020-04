Cinque Terre - Val di Vara - Atc esercizio segnala l'inserimento di una corsa per Calice al Cornoviglio dalla Spezia e di due corse da Montedivalli per Ceparana, in integrazione all'orario festivo in vigore (clicca qui).



L'azienda invita sempre gli utenti a muoversi solo per necessità e a consultare il sito aziendale o, se impossibilitati a farlo, a chiamare lo 0187 522588 per avere informazioni sulle corse in funzione.