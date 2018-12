Asfalti, partiti i lavori in via Madonna della Guardia. Poi toccherà al centro

Cinque Terre - Val di Vara - Hanno preso il via nella mattinata di mercoledì 13 dicembre i lavori di asfaltatura che interesseranno alcune delle vie del centro e della periferia che più necessitano di un intervento di riqualificazione del manto stradale. Il primo cantiere si è aperto in via Madonna della Guardia, tra la rotatoria di San Gottardo e quella antistante la chiesa parrocchiale, dove verrà effettuato l’intervento più corposo, che prevede, oltre alla rimozione del vecchio asfalto e la stesura di un nuovo tappetino bituminoso, anche il livellamento dei numerosi tombini esistenti lungo il percorso. Poi i lavori procederanno lungo il tratto che costeggia il campo sportivo di Moltedi fino a raggiungere l’inizio di corso Roma.



Questo primo intervento dovrebbe concludersi (condizioni meteo permettendo) entro lunedì 17 dicembre, con la circolazione delle auto a senso unico alternato. Da martedì 18 dicembre i cantieri si sposteranno nel centro, per l’asfaltatura di un tratto di corso Italia (all’incrocio con via Mazzini), delle vie Ferrando e Parodi e di piazza S. Antonino. Anche in questi casi sono previste modifiche alla circolazione e divieti di sosta: i provvedimenti verranno segnalati da cartelli stradali e dal personale addetto ai lavori. Si tratta di una tranche di lavori che fa seguito a quella attuata la scorsa primavera e che comporterà un investimento di 80mila euro attinti all’avanzo di amministrazione del Comune relativo all’anno 2018.