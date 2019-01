Arrivano i Winter Sales, Brugnato si prepara

Sabato 5 e domenica 6 gennaio orario d’apertura straordinario dalle 9 alle 20.

Cinque Terre - Val di Vara - Conto alla rovescia per l’inizio dei Winter Sales in Liguria, programmata per sabato 5 gennaio, e Brugnato 5Terre Outlet Village si prepara ad accogliere nel migliore dei modi le decine di migliaia di appassionati di shopping che ogni anno affollano il Centro nei primi giorni di sconti. Per l’occasione, nelle giornate del 5 e 6 gennaio l’Outlet Village seguirà uno speciale orario d’apertura, dalle 9 alle 20, per permettere a tutti di approfittare degli sconti che arriveranno fino al 70% sul prezzo outlet, speciale promozione che si protrarrà fino al 18 febbraio.



Per agevolare l’afflusso di clienti e visitatori Brugnato 5Terre Outlet Village metterà a disposizione di tutti collegamenti gratuiti con Servizio Navetta in partenza da Genova, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Lucca, Pisa, Livorno, Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Marina di Massa e Marina di Carrara. Info e orari disponibili sul sito www.shopinnbrugnato5terre.it oppure chiamando l’infopoint al numero 0187 894521.



Fino al 27 gennaio proseguirà inoltre l’iniziativa "Fai shopping e vinci un weekend di lusso", grazie alla quale l’Outlet Village offre a tutti i suoi clienti una splendida opportunità: con una spesa minima di 50 euro è possibile infatti partecipare al concorso, che mette in palio 20 voucher per un fantastico weekend per due persone presso una delle strutture esclusive di Nero Hotels. Grazie anche ad iniziative come i Winter Sales e ad un’offerta sempre più ricca, Brugnato 5Terre Outlet Village continua a crescere e a registrare risultati positivi, sia in termini di giro d’affari che di affluenze. L’anno che si è appena concluso, il 2018, ha confermato questa crescita con +15% nel fatturato e un +10% nel numero di visitatori. Numeri che confermano il successo del Centro diventato in poco più di quattro anni punto di riferimento per tutti gli appassionati di shopping e non solo dell’area, e meta sempre più frequentata dai numerosi turisti provenienti dalle vicine Cinque Terre e dalla Versilia.