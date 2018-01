Arriva il wi-fi gratuito nelle stazioni. Toccherà anche a Monterosso

Coinvolte anche le stazioni di La Spezia centrale, Riomaggiore e Sarzana. Berrino: "E puntiamo al al ticket elettronico ferro-gomma. Pertanto, le voci sollevate dal Pd sull'eliminazione del biglietto integrato sono totalmente false e infondate".

Cinque Terre - Val di Vara - Sono 54 le stazioni in Liguria interessate dal programma di adeguamento avviato da Rfi dal Piano industriale 2017-2026 del gruppo Fs italiane che, a livello nazionale, ha programmato investimenti per 2,5 miliardi di euro in dieci anni. "Gli interventi – ha affermato l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino – renderanno più accessibili le principali stazioni della Liguria, garantendo standard di qualità per pendolari e turisti. Gli investimenti garantiranno maggiore livello nell’accoglienza dei viaggiatori, anche disabili, maggiore sicurezza, rapidità nella trasmissione di informazioni utili".



Stazioni - Dopo Bordighera e Arenzano, in Liguria saranno cinquantaquattro le stazioni coinvolte da Ventimiglia a Sarzana, insieme ad alcune località del Basso Piemonte per un investimento di circa 250 milioni. Saranno tre nel 2018 (Albenga, Genova Pra’ e Ovada) e quattro nel 2019 (Genova Principe, Sturla, Pietra Ligure e Taggia) le stazioni in cui verranno completati i lavori. Sono in corso interventi invece a Pegli, Sturla, Via di Francia, Monterosso, Rapallo, Santa Margherita-Portofino. Coinvolte anche le stazioni di La Spezia centrale, Riomaggiore e Sarzana.



Fondi - "Gli interventi – ha aggiunto l'assessore Berrino – coinvolgeranno circa il 50% delle stazioni liguri. Gli investimenti sulle stazioni e, contestualmente, il rinnovo del materiale rotabile previsto dal nuovo contratto di servizio sottoscritto con Trenitalia, con l'impegno economico anche di Regione Liguria, determineranno un deciso cambio di passo in termini di miglioramento dei servizi per i viaggiatori, da Ponente a Levante. Sempre nell'ottica di un maggiore efficientamento dei servizi ai pendolari, continua il nostro lavoro per arrivare al ticket elettronico ferro-gomma con l'obiettivo dell'entrata in funzione dal prossimo anno. Pertanto, le voci sollevate dal Pd sull'eliminazione del biglietto integrato sono totalmente false e infondate".



Cosa verrò fatto - Il piano di interventi prevede l’innalzamento dei marciapiedi per facilitare l’entrata e l’uscita dei treni, la riqualificazione dei sottopassaggi pedonali e la realizzazione di nuove rampe di accesso ai binari. In programma anche il miglioramento dei sistemi di informazione al pubblico grazie all’installazione di nuovi monitor e impianti di diffusione sonora e il miglioramento della segnaletica di stazione e dell’illuminazione. In arrivo anche il wi-fi gratuito che permetterà a viaggiatori e cittadini di essere sempre connessi con accesso anche alle informazioni utili per il viaggio.