Arredo urbano e verde pubblico, nuovi interventi a Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono, nel centro di Levanto, gli interventi di manutenzione e di implementazione del verde pubblico, sia lungo le strade che nelle piazze più rappresentative del paese. Lunedì 17 febbraio ha preso il via (a cura della cooperativa “Coop 90”) l’intervento di potatura di tutti i tigli in corso Roma e in piazza Cavour. L’intervento, che viene effettuato periodicamente in alternanza con il trattamento biennale delle piante, durerà circa due settimane, nel corso delle quali il traffico veicolare lungo il corso alberato che attraversa la cittadina rivierasca sarà disciplinato manualmente dagli addetti al cantiere stesso. Il costo dell’operazione, che, oltre a servire per il mantenimento in buono stato di salute degli alberi consentirà anche, sfrondando i rami, di migliorare la visibilità lungo il viale, è di circa 15mila euro, attinti alle casse del Comune. Nei prossimi giorni, poi, partiranno i lavori di ristrutturazione e abbellimento delle aiuole sia in piazza Colombo (l’area antistante il Casinò municipale), sia nei giardini pubblici di piazza Staglieno. “Mentre in piazza Colombo cercheremo di aggiungere un tocco di colore ai giardini, piantando fiori di diverse specie - anticipa il vicesindaco, Luca Del Bello - in piazza Staglieno verranno ricostruiti i cordoli delle aiuole e la piantumazione dell’erba non avverrà più attraverso la semina, che ha mostrato di non attecchire, ma posando sul terreno direttamente le zolle verdi già formate: un po’ come avviene con la ‘rizollatura’ dei campi da calcio”. Intanto, anche nella vallata si lavora per rinnovare l’arredo urbano, soprattutto quello a supporto dei servizi pubblici: sono infatti in via di installazione nuove panchine alle fermate dei bus di Molino di Ghiare, Lavaggiorosso e Vignana inferiore.