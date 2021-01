Area marina protetta, il sindaco Pecunia: "Saremo portavoce delle associazioni del territorio"

Cinque Terre - Val di Vara - "In merito alla questione relativa all’approvazione del nuovo regolamento e del disciplinare dell’Aea marina protetta, il Comune di Riomaggiore si farà portavoce, in sede di Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, delle istanze pervenute dalle associazioni del territorio che riguardano sia il merito che il metodo di confronto". Lo scrive in una nota il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia che prosegue: "Come dichiarato anche durante l’incontro pubblico online, i documenti presentati rappresentano una proposta del Consiglio, nata in condivisione con gli uffici della AMP, a seguito di un processo partecipativo e di ascolto del territorio, di cui ci era stata data ampia rassicurazione".

"Considerando le numerose note pervenute - prosegue -, si rende necessario condividere in sede di Consiglio Direttivo le criticità evidenziate in forma scritta dalle associazioni e definire un nuovo processo di confronto che valuti, non solo le singole istanze presentate, ma che ci porti a condividere con chi vive il territorio un modello di gestione dell’Amp complessivo, che tenga conto delle necessità di tutela del mare, ma che sia anche coerente con la vita dei suoi abitanti. Siamo chiamati, attraverso la definizione di queste regole, a scrivere il modello di comportamento che vogliamo adottare e, quindi, è indispensabile, al fine della sua reale applicazione, l’utilizzo di un approccio basata sulla partecipazione che ci consenta una vera crescita comune".