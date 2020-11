Area gialla, cambiano gli orari di info point e servizi igienici del Parco nazionale delle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Nuovo aggiornamento degli orari degli Info point del Parco Nazionale delle Cinque Terre e dei servizi igienici. Il cambiamento è dettato dall'entrata in vigore in Liguria dei dispositivi previsti in area gialla.



Cosa cambia





LUN - VEN



Info Point La Spezia



8.30-12.30



Info Point e Servizi igienici Riomaggiore e di Manarola



9.00 - 13.00



Info Point e Servizi igienici Corniglia



8.30 - 12.30



Info Point e Servizi igienici Vernazza



8.00 - 12.00



Info Point e Servizi igienici Monterosso al Mare



9.00 - 13.00



Info Point Levanto



9.00 - 13.00







SAB - DOM



Info Point La Spezia



8.30-12.30 / 13.00-17.00



Info Point Riomaggiore e di Manarola



9.00-17.00



Info Point Corniglia



8.20-12.20 / 13-17



Info Point Vernazza



8.00-12.00 / 13.00-17.00



Info Point Monterosso al Mare e Levanto



9-13 /13.10-17.10



Servizi igienici presso le Stazioni ferroviarie Corniglia (gratuiti per i possessori della Cinque Terre Card):



Riomaggiore, Manarola, Monterosso al mare



9-17



Vernazza



8-12/13-17



Corniglia



8.30-16.30