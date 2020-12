Anpi Follo: "Caro Beppe ci mancherai tanto"

Cinque Terre - Val di Vara - La notizia della scomparsa di Beppe ci addolora immensamente. Se ne va un compagno di strada unico ed irripetibile. Vogliamo esprimere il nostro profondo dolore e le nostre più care condoglianze ai familiari, in particolar modo a Teresa, ad Emiliano e Fabio.



Abbiamo condiviso oltre al dolore, la scelta di salutare Beppe in forma privata, una scelta che fa onore ai familiari in merito alla delicata situazione sanitaria che tutti noi viviamo. Tuttavia teniamo molto ad esprimere la nostra vicinanza alla famiglia ed in particolare rendere un omaggio ad una persona speciale come Beppe.



Il nostro ricordo di Beppe non può non essere legato ai valori che abbiamo condiviso, l'antifascismo, la solidarietà e la giustizia sociale. Per questo vogliamo ricordarlo e ringraziarlo per il suo instancabile impegno, immancabile e generoso, in particolare per l'annuale appuntamento di memoria della strage nazifascista del 28 luglio, nella nostra Follo.



Ci mancherai tanto caro Beppe.



Anpi Follo