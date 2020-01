Anche la Val di Vara ha la sua card: "Supporterà la promozione turistica"

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 11 gennaio alle 15.30 presso la sala consiliare del Comune di Brugnato presentazione della Val di Vara Card. L'iniziativa, promossa dal Consorzio Il Cigno, chiude un percorso durato circa un anno, volto alla creazione di una card di promozione turistica specifica per la valle e ricca di funzioni e servizi. Il progetto è pensato sia per un'utenza turistica che per i residenti nei dintorni della Val di Vara interessati a promozioni sull'acquisto di prodotti tipici, attività all'aria aperta, ristorazione e servizi. Lo scopo dunque è quello di spostare l'interesse verso la Val di Vara per far sì che il visitatore conosca da vicino aziende agricole, strutture recettive, ristoranti e attività operanti nel tempo libero.



"La Val di Vara Card vuole essere un prodotto di supporto alla promozione turistica del territorio ed un volano per le attività coinvolte. Non è nostro intendimento - dichiara il presidente del Consorzio Il Cigno Silvano Zaccone - sovrapporre il progetto ad altri ma bensì fare sistema. C'è posto per funzioni e ruoli diversi che non vanno visti in contrapposizione fra loro. Questa situazione ha indebolito troppo a lungo la Val di Vara facendo perdere tempo ed energie. E' giunto il momento di invertire la rotta". Dopo l'introduzione del sindaco di Brugnato Corrado Fabiani saranno illustrati gli obiettivi che la card intende perseguire. Alla presentazione sono stati invitati gli amministratori locali della valle, le aziende aderenti nonché associazioni, consorzi e soggetti portatori di interesse.