Anche la Confraternita di San Giacomo al Raduno di Avignone

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 18 e domenica 19 maggio, Avignone ha accolto le confraternite partecipanti alla 74° edizione de la Maintenance de Confreries de Penitents de France et Monaco, il Raduno Nazionale delle Confraternite Francesi, il più antico del mondo cattolico, al quale la Confraternita di San Giacomo di Levanto ha partecipato per il 14° anno consecutivo



La città di Avignone, in provenza, famosa per essere stata per più di 60 anni sede papale, è ritornata ad ospitare il Raduno Nazionale Francese che proprio qui aveva mosso i primi passi il 20 giugno del 1926 ospitando il primo incontro nazionale. D’altra parte la Confraternita dei Penitenti Grigi di Avignone, che ha organizzato l’incontro, è stata la prima Confreries de Penitent in Francia essendo sorta nel lontano 1226.



Purtroppo il maltempo ha costretto l’organizzazione a ridurre la processione di ingresso, percorsa comunque sotto la pioggia battente, prima dell’ingresso nella Cattedrale di Notre-Dame des Doms ove davanti a 500 tra confratelli e consorelle ha presieduto la funzione religiosa Mons. Jean-Pierre Cattenoz, Arcivescovo di Avignone coadiuvato da Mons. Turini, Vescovo di Perpignan e Assistente Ecclesiastico della Maintenance.



L’Italia era presente con una delegazione composta dalla Confraternita di San Giacomo Apostolo di Levanto e dalla Confraternita del SS. Sudario di Torino.



La presenza della Confraternita di San Giacomo di Levanto al raduno francese precede quella al XXVI Cammino Nazionale di Fraternità che si terrà a Matera, città europea della cultura 2019, dal 14 al 16 giugno.