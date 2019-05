Anche i carabinieri assistono gli escursionisti. Sanzionata guida turistica abusiva

Durante i ponti primaverili cinque denunce sul sentiero 592 Corniglia-Vernazza.

Cinque Terre - Val di Vara - Durante le recenti festività primaverili, i Carabinieri della stazione Parco hanno vigilato sul flusso degli escursionisti, supportato il personale dell'Ente Parco preposto all'ingresso dei sentieri, verificato l'adozione delle indicazioni emesse in favore della sicurezza degli escursionisti, controllano le guide e gli accompagnatori turistici, presidiato gli accessi del sentiero Vernazza-Corniglia, interdetto da Ordinanza sindacale per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica.



A motivo dell'intensa affluenza turistica, durante il periodo dalle festività primaverili, i Carabinieri Forestali in servizio nel Parco Nazionale delle Cinque Terre hanno intensificato la sorveglianza lungo i sentieri più battuti, fornito assistenza agli escursionisti, controllato che i numerosi gruppi organizzati fossero accompagnati da guide turistiche abilitate, impedito il transito del tratto di sentiero verde azzurro SVA chiuso per motivi di sicurezza, verificato il rispetto del vademecum dell'escursionista, emesso dall'Ente Parco per evitare incidenti.



Per tutto il periodo, i militari della Stazione Parco, la cui attività di servizio è dedicata alla sorveglianza del territorio del Parco Nazionale, hanno pattugliato gli itinerari maggiormente frequentati, consigliando gli escursionisti, verificato che gli accompagnatori di gruppi organizzati fossero in possesso dei titoli abilitativi, necessari per fornire adeguata assistenza e corrette informazioni, hanno inoltre vigilato gli accessi del sentiero SVA 592 Vernazza-Corniglia, di cui è interdetto il transito al pubblico dall'ordinanza del sindaco di Vernazza n.72/2018: 80 le persone controllate, 5 quelle denunciate, sanzionata una guida turistica abusiva.