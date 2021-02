Anche a Maissana prende il via la campagna vaccinale degli over 80

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Maissana informa la popolazione che, su indicazione della Asl 4 chiavarese, a breve sarà attivata la campagna vaccinale anti Covid, a cominciare dagli anziani ultra ottantenni.

"Si precisa che i cittadini autosufficienti verranno invitati telefonicamente dalla Asl a recarsi presso la sede distrettuale Asl di Varese Ligure, in Piazza Gotelli, nei giorni 20 febbraio, 2, 3 e 4 marzo. Si precisa - spiega il sindaco Alberto Figaro - che, se al momento della telefonata emergessero situazioni particolari, queste verranno prese in carico direttamente dall'Asl 4".

Inoltre tutti gli anziani non autosufficienti saranno contattati telefonicamente dalla Asl per avere, se lo desiderano, la vaccinazione al loro domicilio.



Il Comune di Maissana è a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni al numero 0187 845617.