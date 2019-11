Cinque Terre - Val di Vara - Il sindaco di Follo Rita Mazzi e le dipendenti del Comune di Follo hanno detto "no" alla violenza. Hanno partecipato alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne mettendosi in posa davanti a una panchina e le scarpe che simboleggiano le donne che non ci sono più.

Un gesto simbolico che in una giornata come questo lancia un appello per ricordare che chi è in difficoltà non è mai sola.