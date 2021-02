Amministrazione di Follo in visita al Parco

Cinque Terre - Val di Vara - Stamani, l’Amministrazione comunale di Follo con il suo sindaco Rita Mazzi e l’assessore Corrado Vezzi, si è incontrata con il Parco (Commissario e Direttore), dando seguito alla richiesta di attenzione espressa dalla Sindaca per la difficile situazione erosiva del Fiume Vara aggravata durante gli ultimi eventi metereologici.



Il confronto si è quindi sviluppato sull’approfondimento del progetto di bacino (Progetto per la manutenzione e conservazione dei fiumi, gestione biomasse e sicurezza del territorio) che sarà discusso a breve in IV Commissione della Regione Liguria. Successivamente si è affrontato il modo di collaborare al progetto pilota microdiscariche promosso dal Parco per il contrasto dell’abbandono di rifiuti lungo i fiumi.



Sull’uno e sull’altro tema si è trovato una piena condivisione dei progetti rappresentati, manifestando la volontà di una proficua collaborazione, politica, gestionale e culturale; nella consapevolezza della necessità di un coinvolgimento sempre più ampio sui temi dell’inquinamento ambientale e del contrasto al degrado dell’ambiente golenale.

Si è sottolineato, inoltre, l’importanza socioeconomica di un intervento unitario su di un’area vasta, in cui si coniuga l’aspetto ambientale con lo sviluppo di nuove professionalità (economia circolare).

La speranza condivisa è quella che il Progetto di Bacino possa essere finanziato nel Next Generation EU.