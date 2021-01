Ambiente, cultura e sociale, a Bolano fino a 18 posti per i lavori utili per la comunità

Cinque Terre - Val di Vara - Approvata lo scorso 30 dicembre, su proposta dell’assessore ai Servizi Sociali Elisa Scappazzoni (foto), la delibera della giunta comunale di Bolano per il rinnovo anche per il 2021 dei progetti di utilità per la collettività (PUC). "Il D.L. 23 gennaio 2019 n.4 'Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni' - spiega l'assessore Scappazzoni - condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. “Patto per il lavoro” e “Patto per l’inclusione sociale, vista l’esperienza positiva del 2020 abbiamo deciso di rinnovare i patti che riguardano diversi settori”.



Progetto: Ambito Ambiente e Tutela dei Beni Comuni, per 8 beneficiari potenziali: a)manutenzione di prati, arbusti, siepi dei parchi pubblici e delle aree attrezzate b) pulizia delle aree verdi c) pulizia di spazi pubblici, tinteggiature dei locali pubblici individuati; d) consegna materiale per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici; e)supporto al Servizio di raccolta differenziata porta a porta,;

Progetto: Ambito Culturale Artistico e Formativo, per 4 beneficiari potenziali: a) Ampliamento orari di apertura di strutture pubbliche biblioteche, centri sociali; b) Organizzazione manifestazioni eventi e mostre; c) Distribuzione materiale informativo d) Messa in opera di attrezzature; e) Catalogazione di documenti nelle biblioteche e del patrimonio artistico locale; f) Accompagnamento nelle viste guidate; g) Organizzazione e gestione corsi; h) Supporto nella gestione di dei doposcuola e dei laboratori professionali

Progetto Ambito Sociale, per 6 beneficiari potenziali:a) Accompagnamento attività di supporto per anziani e disabili per attività varie b) servizio di compagnia e trasporto c) piccole manutenzione domestica; d) monitoraggio stato di benessere di anziani e disabili a domicilio, recapito spese medicinali; e) supporto nella gestione nei centri sociali e diurni per persone con disabilità e anziani; f) supporto nella organizzazione di escursioni e gite per anziani e disabili; g) attività di controllo all’uscita delle scuole; h) accompagnamento sullo scuolabus (scuole di ogni ordine e grado); i) supporto alle pulizie dei locali scolastici;