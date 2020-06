Alto rischio frana, Vernazza il comune più fragile

Cinque Terre - Val di Vara - Il 22.2 per cento del territorio comunale di Vernazza è a rischio frana elevato (13.7 per cento) o molto elevato (8.5 per cento). Lo dicono i datti dell'Ispra, Istituto superiore per la ricerca ambientale, recentemente ripresi ed elaborati dal Sole24Ore. In questo 22.2 per cento a rischio vive il 16.2 per cento della popolazione comunale. Secondo gradino del podio per il comune di Deiva Marina, che patisce un rischio frana elevato sul 14.5 per cento del territorio, molto elevato sul 4.6 per cento. E in questo 20 per cento scarso sta oltre il 15 per cento della cittadinanza. Terza piazza lontano dal mare, a Zignago: 17.6 per cento di territorio a rischio frana elevato (8.3) e molto elevato (9.3), abitato da poco meno dell'8 per cento degli zignaghesi. Seguono Levanto (17.1 per cento), Framura (16.5), Calice (15.5), per completare la schiera dei comuni con almeno il 15 per cento del territorio a rischio frana elevato e molto elevato. In generale risultano 'fragili' Cinque Terre e Riviera, nonché parte della Val di Vara (tra il 13 e il 15 troviamo Bolano, Brugnato e Rocchetta).



Il rischio frana medio-alto non funesta più di tanto la Val di Magra, dove l'eccezione è il 12 per cento di Castelnuovo (porzione in cui vive appena il 3 per cento dei residenti). E' a rischio frana elevato il 9.9 per cento del territorio comunale della Spezia, a rischio molto elevato il 2.3 per cento. Una fetta che raccoglie poco più del 3 per cento degli abitanti del capoluogo. A Lerici il rischio di frana medio-alto caratterizza un decimo del territorio comunale, che racchiude il 9.4 per cento della popolazione comunale. Più 'solido' l'altro capo del golfo: a Porto Venere è a rischio frana elevato o molto elevato il 6.1 per cento della contea.