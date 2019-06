Alternanza scuola-lavoro, il Cardarelli alle prese con la Palmaria

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo l'attività di alternanza scuola-lavoro svolta l'anno passato con gli operatori del CEA nel Parco Nazionale delle Cinque Terre (Sito UNESCO Portovenere, Cinque Terre e le isole - area di ponente) quest'anno è stata la volta dell'area di levante e, con la presentazione plenaria dei progetti di valorizzazione turistica dell'Isola Palmaria, realizzati secondo i canoni dello Sviluppo Sostenibile, gli studenti delle classi terza e quinta "E" dell'ISS V. Cardarelli della Spezia hanno concluso l'attività di ASL 2019.



Durante l'anno scolastico i ragazzi e le ragazze delle due classi sono stati impegnati in lezioni frontali, conferenze e sopralluoghi con gli operatori del CEA (Coop TS 5 Terre - Consorzio ATI 5 Terre) che, in collaborazione con i loro docenti, li hanno guidati per dare concretezza a soluzioni progettuali basate sul rispetto dei principi dell’AGENDA 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.



Gli elaborati presentati dagli studenti hanno rivelato notevoli doti inventive e un'ottima preparazione, che gli ha permesso non solo di sviluppare teoricamente i progetti ma di tradurli in tavole progettuali complete di ogni elemento sia tecnico, sia commerciale che comunicativo. Alcuni si sono spinti fino alla realizzazione di modelli in scala di quanto ideato per dare ancor più concretezza a quanto pensato. Un lavoro di spessore che ha dato molta soddisfazione agli studenti, di cui una parte impegnati nella maturità, così come ai tutor del CEA e agli insegnanti.