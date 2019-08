Altare restaurato con gli incassi del presepe vivente, domenica prossima l'inaugurazione

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica prossima alle 11 il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti sarà a Deiva Marina, ultimo comune della riviera spezzina verso levante, per celebrare la Messa delle 11 e per benedire il restaurato altare maggiore. Per gli abitanti di Deiva, a cominciare dal parroco don Giacinto Sobolewski e dai suoi collaboratori, ma anche per i tanti turisti che hanno contribuito ai lavori, non è evento da poco. L’altare della chiesa di Sant’Antonio era da anni in cattive condizioni e per il restauro ci sono voluti importanti finanziamenti, e lavori non semplici di consolidamento. Così all’opera sono stati devoluti anche gli incassi del tradizionale “presepe vivente” che si tiene ogni anno per l’Epifania. Un passo dopo l’altro tutto è proseguito per il verso giusto e domenica si farà festa, come è giusto.