Allerta meteo, il Parco sospende la vendita delle card treno e sentieri

Cinque Terre - Val di Vara - La Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo per temporali emanata da Arpal, per i bacini piccoli e medi: allerta gialla dalle 00 alle 6 e allerta arancione dalle 6 alle 18 di giovedì 11 ottobre.



Pertanto il Parco nazionale delle Cinque Terre ha deciso di adottare la procedura in caso di allerta sospendendo per la durata della stessa le vendite delle card treno e sentieri come concordato tra Trenitalia e Parco.

Si invita la popolazione di seguire i piani di protezione civile dei Comuni interessati.