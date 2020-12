Alle Cinque Terre un corso di formazione per l'attività di controllo del cinghiale

Cinque Terre - Val di Vara - A gennaio 2021 il Parco Nazionale delle Cinque Terre organizzerà la formazione rivolta ai coauditori al controllo del cinghiale sia per ottenere l’abilitazione all’idoneità sia per l’aggiornamento obbligatorio. Le manifestazioni d'interesse entro il 20 dicembre.



A seguire il dettaglio e la procedura di candidatura ai corsi:

• "Corso per l'abilitazione all'idoneità agli interventi di controllo del cinghiale nel territorio del Parco Nazionale"

• "Corso per il riconoscimento dell'equipollenza all'idoneità agli interventi di controllo del cinghiale nel territorio del Parco Nazionale"

I candidati interessati dovranno inoltrare all'Ente Parco una nota di manifestazione di interesse a partecipare, entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2020, a mezzo postale o per posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi:

- Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via A. Discovolo snc, Loc Manarola, 19017 Riomaggiore (SP)

- pec@pec.parconazionale5terre.it

- protocollo@parconazionale5terre.it

Nella manifestazione di interesse, pena esclusione, il candidato dovrà indicare un numero di telefono ed un indirizzo di posta elettronica tramite cui poter essere contattati e, relativamente al "corso per il riconoscimento dell'equipollenza all'idoneità agli interventi di controllo del cinghiale nel territorio del Parco Nazionale", trasmettere copia dell'abilitazione rilasciata da altro ente (regione, provincia, ente parco ecc).

• Corso obbligatorio di aggiornamento per coadiutori abilitati agli interventi di controllo del cinghiale nel territorio del Parco Nazionale.

Il corso di aggiornamento obbligatorio è indirizzato esclusivamente ai coadiutori attualmente abilitati all'esercizio dell'attività di controllo all'interno del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre;

Al fine di mantenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività di coadiutore agli interventi di controllo del cinghiale nel territorio del Parco Nazionale la partecipazione al corso è OBBLIGATORIA, pena la REVOCA del riconoscimento.

Nella manifestazione di interesse, pena esclusione, il candidato dovrà indicare un numero di telefono ed un indirizzo di posta elettronica tramite cui poter essere contattati.