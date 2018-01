Alla scoperta delle arance delle Cinque Terre col Cea

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo la pausa natalizia proseguono gli “incontri pilota” organizzati in alcune scuole della Spezia dal Centro di Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre allo scopo di massimizzare l’efficacia del progetto “Frutta nelle scuole” promosso dall’Unione Europea. Le scuole primarie dell’ISA 1 A. Manzoni e A. Revere, grazie alla volontà della Dirigente Scolastica Dott.sa Maria Torre e del CEA del Parco Nazionale, hanno visto realizzare in contemporanea con i laboratori per i cittadini dei borghi delle Cinque Terre gli incontri educativi sugli agrumi prodotti nel nostro Paese e nelle Cinque Terre in particolare. Questo al fine di rendere il più possibile completo il progetto coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute oltre ad Agea e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per stimolare negli alunni delle scuole aderenti il consumo di frutta di stagione a chilometri zero.

Scopo di queste esperienze è la valorizzare dei prodotti locali meno noti come gli agrumi soffermandosi sul significato della stagionalità e sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente e incentivando il consumo consapevole di frutta e verdura.



Nella prima parte dell’incontro, dopo una breve introduzione sul Parco Nazionale e sulle culture tipiche del nostro territorio, l’attenzione si è concentrata sugli agrumi e sulle loro molteplici benefiche proprietà facendo anche un confronto fra il prodotto fresco e le differenti tipologie di bevande a base di frutta. Nella seconda parte della lezione sono stati svolti semplici esperimenti sulle arance che i bambini hanno potuto osservare nel dettaglio della loro struttura anche tramite l’utilizzo dello stereomicroscopio.

L’attività è terminata con la creazione di un balsamo labbra naturale, omaggiato a tutti i bambini dopo essere stato inserito in appositi barattolini, composto interamente da materie prime locali da filiera controllata: cera d’api, miele e olio essenziale di arancia delle Cinque Terre e alla fine spicchi di arancia per tutti i bambini!

Gli esperti del CEA dott.ri Stefano Amoroso, Filippo Bordoni e Carlotta Filippo si dichiarano molto soddisfatti di questo ciclo di incontri per la popolazione delle Cinque Terre che grazie alla sensibilità della Dirigente Scolastica e degli insegnanti dell’ISA 1 hanno potuto essere svolti anche al di fuori dei confini del Parco.