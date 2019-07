Alla scoperta della Valle del biologico con il pullman che tutti i sabati parte da Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Alla scoperta della Valle del biologico con il pullman Gran Turismo del Biodistretto Val di Vara. Venerdì 12 luglio il viaggio inaugurale per le autorità, poi si va avanti tutti i sabati, sino ad ottobre. Si parte da Levanto e si sale verso la Val di Vara. Gli itinerari proposti, che si alterneranno in maniera ciclica, sono sei: Varese Ligure e Sesta Godano, Zignago, Suvero e l’Alta via dei Monti liguri, Carrodano, Maissana e Carro, Carro: cultura e sapori Bio della Val di Vara, Sesta Godano: cultura e sapori Bio della Val di Vara.



“Credo moltissimo in questo progetto e mi sono battuto per realizzarlo – dice Simone Sivori, vicepresidente del Biodistretto e sindaco di Zignago –. Da sempre sono convinto del fatto che sia necessaria, per entrambe, per costa ed entroterra, una forte sinergia. Ho trovato sostengo e collaborazione in questo mio progetto dall’altro vicepresidente del Biodistretto, Sonia Zappettini”.

La Regione ha fornito un piccolo sostegno economico e il Parco delle Cinque Terre ha sposato il progetto, inserendo i tour tra quelli promossi dal suo sito. I Comuni rivieraschi hanno dato spazio ad un cartellone informativo sui tour presso le stazioni di Riomaggiore, Manarola e Levanto.

“Lo scopo è quello di promuovere la Valle con le sue peculiarità culturali ed enogastronomiche con visite guidate dei borghi, e di siti archeologici, degustazioni presso aziende agricole e camminate sull’Alta Via dei Monti Liguri - puntualizza Sivori –. Siamo certi che questa sia l’idea vincente per promuovere la Valle del biologico presso un pubblico internazionale, andando a pescare sull’enorme flusso turistico che gravita attorno alla costa. E, d’altro canto, l’entroterra può completare l’offerta turistica della costa, anche per quanto riguarda le strutture ricettive”.



Come detto si inizia venerdì con un giro inaugurale per le autorità. Il programma prevede alle 10 la partenza da Levanto, “capolinea” del Cinque Terre express. Si va verso Carro per una breve visita del borgo e degustazione in un vigneto. Si prosegue per Varese Ligure con visita alla Cooperativa Casearia, importante realtà occupazionale della Vallata, a seguire pranzo a buffet nel Castello dei Fieschi e rientro a Levanto nel primo pomeriggio.

E’ possibile prenotare sul sito i diversi tour. Sabato 13 il programma ricalca quello del giorno precedente, come detto dedicato al viaggio inaugurale.