Alla scoperta del vino e del gusto al castello di Riomaggiore

Cinque Terre - Val di Vara - Si è appena conclusa la seconda edizione di una serata degustazione di vini delle Cinque Terre del Comune di Riomaggiore, evento organizzato dalla proloco di Riomaggiore, al Castello, sede e scenario allestito con mostra permanente della vita, documentazioni storiche e ampelografiche delle Cinque terre, arricchiti da foto archivio e non.

La serata ha avuto lo scopo di mettere a confronto il vino delle diverse cantine presenti nel Comune, per la precisione 12 aziende, degustate alla cieca, e arricchite dalle conoscenze tecniche di Sommelier ais, Marco Rezzano, Yvonne Riccobaldi, Andrea Lopez, e dai produttori stessi presenti in sala. Fra le presenze di spicco Patrizio Scarpellini, direttore parco nazionale cinque terre, che insieme alla varia platea, ristoratori, affittacamere, simpatizzanti e Sommelier, hanno avuto modo di conoscere e comparare il vino di una terra sempre più interessante.La partecipazione dei produttori ha dato un valore unico alla serata, in quanto le loro parole hanno stimolato la curiosità e reso partecipi, alla grandezza del prodotto, l’intera platea, conoscendo meglio il dietro le quinte di un bicchiere di vino, si riesce ad apprezzare meglio ogni sfumatura, dal colore, ai profumi, alle sensazioni in bocca.

La proloco di Riomaggiore, sta già organizzando una serata di degustazione di sciacchetra, che, come lo scorso anno, vedrà stappare veri gioielli nascosti da anni, negli angoli più bui delle cantine dei paesi.