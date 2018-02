Alla ricerca di uliveti abbandonati, fra novità e tradizione

Produrre l'olio della Val di Vara non è una chimera se i proprietari di terreni mettono a disposizione i loro terreni, mantenendone la proprietà

Cinque Terre - Val di Vara - La Coop di comunità Vara punta al recupero degli uliveti della vallata e delle zone vicine. Una scelta dovuta a ragioni organizzative e culturali. Gli uliveti sono infatti facilmente ed immediatamente recuperabili e, nelle nostre zone, producono un olio di alta qualità. "Dal punto di vista culturale - sottolineano quindi gli amministratori - dare una spinta alla produzione di olio vuol dire ridare vita alle nostre tradizioni e alla nostra storia. Non sono passati molti anni da quando in ognuno dei nostri borghi più grandi funzionava un frantoio. Da non trascurare le ricadute sulla tutela del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. È per questo che chiediamo a tutti i proprietari di uliveti abbandonati di volerli lasciare a disposizione del nostro progetto per recuperarli e rimetterli in produzione. I terreni non cambierebbero proprietà mentre siamo pronti a valutare insieme un contratto di affitto e, naturalmente, la messa a disposizione di una quota dell'olio prodotto. Abbiamo già avuto numerose disponibilità di terreni e vorremmo ampliare la produzione". Appena organizzati la cooperativa si dice pronta a utilizzare giovani del nostro territorio. "A tutti coloro che sono interessati chiediamo di contattare il dottor Andrea Ballerini che è il responsabile del progetto per la nostra cooperativa al numero 3932149134".