Al via la recinzione comprensoriale per limitare i danni degli ungulati

Cinque Terre - Val di Vara - A breve partiranno gli interventi per l'istallazione di ulteriori 13 chilometri di recinzione sul territorio del Comune di Vernazza e di ulteriori 8 sul territorio del Comune di Monterosso al Mare. L'obiettivo è quello di proteggere le aree coltivate dall'invasione dei cinghiali, in attuazione del piano di controllo degli ungulati, approvato dall'Ispra. "La recinzione comprensoriale, elaborata insieme ai tecnici del piano faunistico - spiega il direttore del Parco, Patrizio Scarpellini - è in grado di evitare l'intrusione degli animali verso valle, per questo risulta fondamentale la sua installazione". Sono stati affidati, con determinazione dirigenziale n. 22, 23, 24 del 15 gennaio 2019, incarichi di collaborazione per attività di supporto al servizio di gestione e controllo delle popolazioni di cinghiale all'interno del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre per l'annualità 2019.