Al via la potatura dei tigli in corso Roma, via delle scuole e piazza Cavour

Cinque Terre - Val di Vara - Prenderà il via martedì 20 febbraio e si concluderà martedì 6 marzo la potatura di oltre un centinaio di tigli in corso Roma, via delle scuole e piazza Cavour. A preannunciare l’intervento, assegnato alla cooperativa “Coop 90” dal Comune per un importo di 12.220 euro attinto al bilancio 2018, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Luca Del Bello, che ha coordinato la messa in cantiere dei lavori insieme all’ufficio tecnico dell’ente pubblico rivierasco.



“Per quanto concerne gli alberi di corso Roma – spiega l’assessore – si tratta della potatura

programmata con cadenza biennale, mentre le altre piante saranno oggetto di un intervento

straordinario che si è reso necessario in seguito ad una verifica delle loro condizioni attuali”. Durante i lavori, che verranno eseguiti dal lunedì al venerdì per tutta la giornata e il sabato mattina, in corso Roma si provvederà ad attivare un divieto di sosta “mobile”, che verrà spostato col procedere dei lavori nei tratti in cui si trovano gli alberi oggetto dell’intervento. Stesse modalità per la gestione del traffico veicolare, con gli operai addetti all’intervento che disciplineranno il flusso delle auto nei vari punti in cui sosterà il mezzo meccanico utilizzato dal

personale della cooperativa.



“La potatura dei tigli in corso Roma - chiarisce ancora Del Bello - deve essere effettuata prima dell’inizio della primavera ed è finalizzata a conservare e migliorare la qualità della straordinaria galleria verde che contraddistingue il viale di accesso al paese e che rappresenta il fiore all’occhiello del patrimonio botanico di cui è ricco il nostro paese”.