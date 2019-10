Al via i lavori di sistemazione attorno ai ponti sul Pogliaschina

Cinque Terre - Val di Vara - Sono partiti in questi giorni i lavori di sistemazione in corrispondenza dei due ponti che attraversano il torrente Pogliaschina, uno sulla strada provinciale (già realizzato e inaugurato a marzo) e uno sulla strada Statale Aurelia, per il quale Anas ha rescisso il contratto con la ditta appaltatrice.



I lavori sono preliminari al ripristino della viabilità sul vecchio ponte dell'Aurelia: in attesa del nuovo appalto si procede alla riprofilatura delle sponde dell'alveo, alla sistemazione dell’area di cantiere e della piazza antistante le abitazioni, alla realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale sul ponte dell'Aurelia. Dopo un esame della situazione e un consulto tra Regione Liguria, Comune di Borghetto Vara e Anas è stato deciso di dare inizio ai lavori urgenti avvalendosi di un’impresa che si occupa delle manutenzioni per conto di Anas, che ha già i mezzi disponibili in zona.



"I lavori dureranno circa 30 giorni e sono propedeutici alla valutazione del ripristino della viabilità sul ponte, che comunque sarà possibile solo quando saranno terminati tutti gli interventi previsti - spiega l'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone - Anas, Regione e Comune, consapevoli che l'appalto nel suo complesso ha le sue esigenze e i suoi tempi, hanno ritenuto di procedere con i lavori di sistemazione, dopo aver ascoltato le segnalazioni di alcuni cittadini. Andiamo avanti rispondendo alle situazioni che si presentano, in attesa della nuova gara".