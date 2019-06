Al via i lavori di riqualificazione del sentiero 531 La Beccara

Cinque Terre - Val di Vara - Con la comunicazione di inizio lavori al Comune di Riomaggiore, da Parte dell'Ente Parco, entra nella fase operativa la riqualificazione del sentiero storico di collegamento tra Riomaggiore e Manarola. Le opere previste dal progetto definitivo, per un importo di 195.582 euro, riguarderanno una serie di interventi straordinari quali: la manutenzione dei tratti di scalinata in pietra con sistemazione dei gradini; il rifacimento degli scalini in pietra, dove mancanti, con alzate al di sopra dei 30 cm; il rifacimento e la stabilizzazione dei muri prospicienti le scalinate stesse per evitare il trasporto di inerti sul sentiero; il rifacimento, la sostituzione, la manutenzione e la nuova realizzazione di staccionate in legno, in particolare nei punti che si affacciano sulla falesia attualmente scoperta; la protezione di un tratto di sentiero che presenta segni di profonda erosione con innalzamento e gradonatura dello stesso con scalini in pietra; il consolidamento della parte in pietra del parapetto del ponticello, mediante l'utilizzo di massi attualmente smossi; infine l'installazione della cartellonistica REL dedicata.



L'ultimazione dei lavori, a cura della Ditta aggiudicataria, è prevista entro 104 giorni.



'Esprimo viva soddisfazione per l'avvio dei lavori su questo importante tratto sentieristico. - Ha sottolineato Fabrizia Pecunia, Sindaco di Riomaggiore - Un tassello concreto nella politica di valorizzazione dei sentieri avviata in questi anni grazie alla collaborazione tra l'Area Protetta e l'Amministrazione Comunale che trova, nell'Accordo Quadro per la rete sentieristica tra Parco e Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso, uno strumento più snello e trasparente capace di consentire la riqualificazione dei percorsi escursionistici in una logica di sistema integrato e non per singoli interventi.'



'In quest'ottica infatti - aggiunge Patrizio Scarpellini, Direttore del Parco Cinque Terre - si sta programmando la riqualificazione del Sentiero REL, SVA da Manarola a Corniglia e la riscoperta, nonché la valorizzazione, di nuovi percorsi verticali e di collegamento al crinale, di valore storico ambientale, da restituire alle comunità locali e da dedicare ai grandi camminatori provenienti da tutto il mondo.'