Airbnb, il 'caso' Vernazza: sul portale sette case su dieci

Cinque Terre - Val di Vara - Tutti sanno cosa è Airbnb, portale nato poco più di un decennio fa per mettere in contatto chi cerca un alloggio per un breve periodo con chi è pronto a mettere a disposizione un tetto e un letto. L'associazione onData, che opera per diffondere la cultura della trasparenza e degli open data, ha raccolto una serie di dati, aggiornati a giugno 2019, relativi agli alloggi italiani affittabili su Airbnb. In totale sono 415mila, corrispondenti a un milione e 800mila posti letto. I numeri sono stati elaborato dal Sole24Ore. “In termini assoluti, ovviamente, l’offerta è più alta nelle città più grandi: 29mila appartamenti a Roma, 17mila a Milano, 11mila a Firenze, 8mila a Venezia e Napoli”, spiegano dal quotidiano economico, il cui 'reparto' Infodata ha calcolato l'incidenza degli alloggi di Airbnb prendendo a termine di paragone il numero di famiglie, dato quest’ultimo desunto dal bilancio demografico 2018 realizzato da Istat, ottenuto sommando su base comunale sia i nuclei familiari sia le convivenze. “Il ragionamento di fondo – si legge su Infodata - è che ad ogni famiglia corrisponda un’abitazione e quindi, mettendo in relazione il numero di alloggi affittabili sulla piattaforma con quelli in cui sicuramente vivono delle persone, è possibile calcolare quanti appartamenti siano disponibili su Airbnb ogni mille case abitate da una famiglia. Ovviamente è un’ardita approssimazione, che non tiene conto di chi ha un domicilio diverso dalla residenza, né degli alloggi sfitti. Ma consente di dare una stima del fenomeno”.



Ebbene, il caso più 'eclatante' parla spezzino – già con un'importante velatura genovese. Parliamo infatti di Vernazza, dove l’incidenza è di 696 appartamenti affittabili ogni mille case abitate. In numeri assoluti su 497 case abitate ben 396 sono disponibili su Airbnb. Seguono Stintino, in provincia di Sassari, con 681, e San Vito Lo Capo, nel Trapanese, con 600. “La regione in cui ha preso maggior piede – spiegano ancora dal Sole - è la Toscana, almeno nella sua parte centro meridionale. Ma si può notare anche come questa formula abbia preso piede in diverse zone dell’arco alpino, in particolare in Valle d’Aosta, e lungo le rive del lago di Garda”.



E il resto dello Spezzino? Il 'caso' Vernazza è tutto sommato un 'caso' Cinque Terre, visto che secondo e terzo gradino del podio sono occupati da Riomaggiore (552 alloggi su Airbnb ogni mille case abitate) e Monterosso (506). Numeri alti anche a Bonassola (333) e Levanto (244). Tutti valori che non hanno eguali nel resto della Liguria. Il resto del territorio provinciale – eccezion fatta per il 156 pignonese - è in alcuni casi è sui cento alloggi Airbnb ogni mille famiglie (ad esempio Ameglia, Lerici, Porto Venere, Framura, Deiva, Carrodano, Carro, tutte località turistiche o a ridosso delle perle rivierasche), in altri sotto i cento, anche generosamente, com'è per il capoluogo (44) o ancor più per Sarzana (21). Bolano, che non arriva a 17 alloggi caricati sul portale ogni mille famiglie, è in fanalino di coda.