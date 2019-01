Aigae, Camerlenghi: "Tuteliamo i territori e la loro infinita bellezza nel giorno dell'Epifania"

Cinque Terre - Val di Vara - “Sottolineiamo con forza le parole, in difesa dell’ambiente, anche recenti, pronunciate dal Santo Padre, Papa Francesco, e concordiamo anche con quanto detto dal vice – premier, Luigi Di Maio, che ha rivolto un forte appello a ritornare in Veneto, Friuli, Trentino e nelle zone dell’Italia Centrale, perché territori di straordinaria bellezza”. Lo ha affermato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Aigae che racconteranno l’Italia anche nel giorno dell’Epifania.



Ed è proprio l'associazione nazionale delle guide Aigae a ricordare che in Liguria è offerto lo spettacolo del presepe più grande del mondo: quello di Mario Andreoli a Manarola. Le guide ricordano che: "Ben 17.000 lampadine, 300 statuette a grandezza naturale, realizzate con materiale riciclato. Si partirà domani mattina da Riomaggiore, perla delle Cinque Terre arroccata sul suo promontorio. Un panoramico sentiero, tra terrazzamenti coltivati a vite, ulivo e fichi, condurrà a Manarola dove ogni anno, per le festività natalizie, viene acceso il Presepe più grande del mondo".

Saremo sospesi tra mare e macchia mediterranea ammirando le prime atmosfere d’Appennino - scrivono -. Si tratta dei sentieri meno frequentati e per questo molto preziosi del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Scenderemo a capofitto verso Manarola e le sue luci.

Qui, ogni anno, durante le festività natalizie si accende il Presepe più grande del mondo, che occupa l'intera collina di fronte al paese, costituito da oltre 17.000 lampadine e più di 300 figurini a grandezza naturale, realizzati utilizzando materiali inutilizzati o riciclati.

Una suggestiva conclusione per una camminata invernale tra mare e cielo".



"E domani, nel giorno della Befana, saranno più di 50 gli eventi in tutta Italia - concludono -. In ogni regione, in ogni borgo, la Befana arriverà in modo diverso. Ed arriverà anche nei boschi. La mattina del 6 Gennaio, escursione tra Marche ed Umbria, nelle province di Perugia, Macerata. Partenza alle ore 9 e 30 da Fiuminata per attraversare gli Altopiani dove scomparve un lago. Lo scenario che ci si aprirà davanti non ha nulla a che invidiare alla verde Irlanda, lo sguardo spazierà dalla vicina valle del Potenza fino a quella del Chienti con, sullo sfondo, un altro famoso altopiano, quello di Colfiorito"