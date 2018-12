Agricoltura, il Parco fornisce pali e barbatelle

Cinque Terre - Val di Vara - Parco Nazionale delle Cinque Terre, tra le attività a sostegno dell'agricoltura, anno 2019, provvede alla fornitura di pali in castagno e barbatelle certificate per la realizzazione e/o il mantenimento di filari e pergole.



I MODULI delle domande potranno essere ritirati presso la sede del Parco, i Centri Accoglienza, la Cantina Sociale in località Groppo o scaricati dal sito dell'Ente: www.parconazionale5terre.it > Attività dell'Ente > Modulistica



Le domande dovranno essere presentate presso la sede del Parco entro il 11 Gennaio 2019 o inviate tramite e-mail all'indirizzo protocollo@parconazionale5terre.it



INFO: e-mail info@parconazionale5terre.it - tel. 0187 762646 - Orario apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, ore 9 -12.30

Sede Parco Nazionale delle Cinque Terre: Via Discovolo snc - c/o Stazione Manarola 19017 Riomaggiore (SP)