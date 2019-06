Agli studenti di Follo il premio per la drammaturgia e per lo spettacolo. I complimenti di Sardi

Cinque Terre - Val di Vara - "Voglio complimentarmi con i nostri ragazzi". Laura Sardi, nuovo vice sindaco di Follo, si congratula così con gli studenti dell’istituto comprensivo “Salvo D’Acquisto” per il premio per la migliore drammaturgia e il premio assoluto per il migliore spettacolo al quarto concorso scolastico “Magna Grecia Teatro”.



"Il loro risultato attesta come i giovani siano un bene prezioso, costruttori di un futuro consapevole aiutati da insegnati validi cui vanno i miei ringraziamenti per il lavoro che quotidianamente svolgono. È tanto l’orgoglio - prosegue Sardi, che detiene la delega alla Scuola e alla Cultura - sono davvero onorata del risultato ottenuto dai nostri ragazzi per aver vinto l’edizione 2019 ed entusiasta che questo riconoscimento sia arrivato a soli cinque giorni dal nostro insediamento in Comune: non poteva iniziare in maniera migliore il nostro mandato".



Il vice sindaco ha invitato i ragazzi ed insegnanti in Comune per complimentarsi personalmente con ognuno di loro per l’ottimo risultato ottenuto. "Ora siamo pronti per nuovi eventi e progetti che abbiamo nel cassetto, certi di poter contare su una laboriosa collaborazione con gli istituiti presenti sul nostro territorio", conclude Sardi.