Agente di Polizia locale e contabile cercansi. Aperti due bandi a Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Monterosso, nella sezione Bandi e Concorsi ha pubblicato due avvisi di mobilità esterna volontaria a tempo pieno ed indeterminato per due figure professionali. La prima è relativa alla ricerca di un Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile - Cat. D rivolto al personale che già opera presso altri Comuni/ Enti Pubblici con la medesima figura professionale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione è fissato per il giorno 20 maggio 2019 alle ore 12.00.



Il Comune ha pubblicato anche un bando da Agente di Polizia Locale - Cat. C rivolto al personale che già opera presso altri Comuni con la medesima figura professionale. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 13 maggio 2019 alle ore 12.00.



Gli interessati potranno trovare tutte le informazioni ed i riferimenti utili nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi e Concorsi sul sito internet del Comune di Monterosso al Mare www. comune.monterosso.sp.it