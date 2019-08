Adattamento e sopravvivenza, un corso rivolto agli alunni delle medie

Cinque Terre - Val di Vara - Anche quest’anno riparte a Monterosso il corso gratuito 'Gioventù ed adattamento ambientale', rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado del paese, per apprendere le basilari tecniche necessarie per l’ambientamento e la sopravvivenza in natura.

Il Programma della durata di una settimana, dal 26 al 31 agosto 2019, è strutturato in modo che la materia sia di facile apprendimento grazie alla possibilità di sperimentare le tecniche illustrate degli istruttori così da essere in grado di operare le scelte corrette per salvaguardare la propria ed altrui vita in sicurezza.



"La chiave della sopravvivenza - spiegano gli organizzatori - è sapersi adattare. In una situazione di sopravvivenza è molto difficile pianificare poiché l’ambiente tende a prevalere. Bisogna essere flessibili e sfruttare quello che si trova. Per questo lo scopo del corso è portare chiunque ad acquisire le competenze necessarie ad affrontare nel modo corretto una situazione di emergenza. Il corso si basa sulla sicurezza, professionalità e assoluto divertimento. Oltre alla parte operativa, il corso è stato studiato, progettato e sviluppato in modo tale da mettere in evidenza valori importanti come il rispetto, la fiducia, la responsabilità, la perseveranza e la capacità di pianificare e organizzare".



Per informazioni ed iscrizioni, aperte fino al 16 agosto, contattare Antonella Tiragallo al numero di telefono 0187 817525 interno 1