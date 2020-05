Abracadabra, un "incantesimo" per bimbi e famiglie anche a distanza

Cinque Terre - Val di Vara - Il Terzo settore non si è mai fermato fin dall'inizio dell'emergenza anche se ha dovuto rinunciare alla base del suo essere: il contatto sociale. E per non abbandonare bambini, giovani e adulti le associazioni, i professionisti e gli educatori hanno cercato nuove strategie. E sono tante le storie da conoscere ed è per questo motivo Città della Spezia cercherà di raccontarvi tutto questo negli approfondimenti di “Terzo settore in prima linea”. Tra queste c'è “Fa.Re famiglie” del centro Abracadabra e Autobooks organizzate entrambe dall'associazione Ezechiele 36 il cui cuore batte nella bella Sesta Godano, in Val di Vara. A raccontare della genesi di questi progetti e di cosa è successo e cosa succederà è Federica Rossetti, bresciana trapiantanta in valle, educatrice e responsabile del centro “Abracadabra”.

“Il centro Abracadabra è nato tre anni fa e con la partecipazione al bando di Fondazione Carispezia per il quale avevamo presentato una serie di iniziative che avrebbero potuto coprire la fascia di età da 0 a 99 anni - racconta –. Così è partito 'Fa.Re famiglie' che si traduce nel termine “spazio famiglia”, una realtà che qui in provincia non era ancora particolarmente nota, dove bimbi dai 16 ai 36 mesi si ritrovano con noi e, una volta a settimana con i genitori, per una serie di attività che sfruttano anche i luoghi offerti dalla valle stessa. Siamo a Sesta Godano e lavoriamo sull'autonomia dei bambini e nel rapporto con le famiglie. Le nostre giornate, prima dell'arrivo del coronavirus e del lockdown trascorrevano al centro e una volta a settimana i bambini lavoravano con i genitori. La soddisfazione più grande di queste attività è che sono i genitori stessi ad ammettere di scoprire lati e potenzialità inaspettate dai propri bambini. Insieme condividono un percorso fino all'arrivo dell'autonomia del bambino stesso che poi andrà all'asilo. Si ragiona insieme e si condividono spazi comuni dove gli adulti diventano parte integrante del progetto: partecipano direttamente alle iniziative e contribuiscono alle attività comuni. Sono nati così legami forti tra anche tra le famiglie. Le attività con i genitori poi si sono spostate una volta a settimana e queste relazioni diventano talmente forti che mancano anche a me (ride, Ndr). Ad esempio nelle attività che coinvolgono i genitori c'è il momento della pausa sul divano dove si relazionano tra di loro compiendo piccoli gesti come preparare un semplice caffè. Il coinvolgimento degli adulti non è così scontato”.

Le giornate-tipo del progetto “Fa.Re famiglie” al centro Abracadabra sono rivolte a un gruppo limitato di nove bambini. “Nella prima ora e mezza, dalle 8 alle 9.30, attendevamo i bambini e chi era già presente si dedicava al gioco spontaneo – prosegue Federica - , seguivano poi le altre attività basate sul metodo Gordon che contemplavano l'appello con le fotografie, i canti per poi passare alla stanza dell'attività di psicomotricità per poi ripassare al gioco spontaneo e a un piccolo spuntino per poi rassettare tutto. Inoltre, una volta a settimana ci dedicavamo alle passeggiate in esterna, alla scoperta del mondo all'esterno del centro. Ad accompagnarli: io e una volontaria. Tutto questo progetto si basa sul lasciare al bambino tutto il tempo che gli serve per capire, comprendere, ambientarsi”.



Poi è arrivato il lockdown. “E' stato davvero un duro colpo. E' stato rimesso tutto in discussione, erano in corso una serie di attività di approccio all'arte e ai quadri che per l'emergenza abbiamo interrotto. Si è congelato ed è chiaramente mancato il contatto con i piccoli che in questa fase ne hanno molto bisogno. Ho pensato tanto a cosa ci legava e a come poterli raggiungere. Internet, Whatsapp e Facebook, mi hanno aiutata. Negli spazi aperti che potevo raggiungere ho raccontato loro storie particolari, come facevo al centro, ho messo su un piccolo teatrino delle ombre. E' stata davvero dura perché siamo davanti a una nuova socialità”.



“Adesso che il lockdown è finito – spiega Federica – va riscritta questa storia. Ed è a questo proposito che forse potremmo provare a riprendere un altro progetto, finanziato in passato sempre da Fondazione Carispezia, che rendeva un piccolo camper una 'biblioteca itinerante'. Il progetto si chiama 'Autobooks' e portava fuori dalle scuole tanti testi, accuratamente selezionati. E' ancora solo un'idea modificare il progetto per quello che si teneva al centro però potrebbe essere una strada interessante da percorrere”.