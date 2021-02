A12: chiusura notturna della carreggiata nord fra Deiva e Sestri Levante

Cinque Terre - Val di Vara - In considerazione della richiesta del 1° Tronco della Società Autostrade Per l’Italia, Concessionaria Autostradale confinante, in merito alla necessità di effettuare ispezioni di sicurezza nella galleria “San Bernardo” di loro competenza e rilevata la necessità di installare la segnaletica temporanea a partire dal by-pass situato nelle competenze Salt, la carreggiata nord dell’A12 (direzione Genova) sarà chiusa dal km 49+520 al km 48+831 (termine competenze Salt), con il seguente programma:

– dalle ore 22 del 25/02/2021 alle ore 06 del 26/02/2021;

– dalle ore 22 del 01/03/2021 alle ore 06 del 02/03/2021;

– dalle ore 22 del 02/03/2021 alle ore 06 del 03/03/2021;

– dalle ore 22 del 03/03/2021 alle ore 06 del 04/03/2021.



Quest’ultima chiusura della carreggiata sarà messa in opera solo qualora, per motivi tecnici, i lavori non si siano conclusi.