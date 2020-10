A nove anni dall'alluvione, la tv tedesca racconta le Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - “Wie sich das Land gegen Naturkatastrophen wappnet”, ovvero “Come il paese si sta armando contro le catastrofi naturali”. Andrà in onda in Germania sulla rete pubblica ARD 1 domenica prossima, 25 ottobre, quando sarà il nono anniversario della disastrosa alluvione del 2011 nello Spezzino e in Lunigiana. Lo annuncia con orgoglio il sindaco Emanuele Moggia di Monterosso, che negli scorsi giorni ha accolto Rüdiger Kronthaler e Katja Rieth, autore e giornalista della prima rete televisiva pubblica tedesca, durante la registrazione della puntata del programma di approfondimento “Europamagazin”.

"Abbiamo spiegato loro come affrontiamo le allerte meteo a Monterosso e mostrato gli importanti investimenti fatti in questi anni di amministrazione in tecnologia: sensori radar per controllare in tempo reale il livello di tutti i canali, pluviometri di precisione, telecamere a circuito chiuso, radio digitali georeferenziate, sistemi di allertamento automatici, etc".



"Questi sistemi ci permettono sia di informare con puntualità residenti e turisti ospiti sulle condizioni meteo, che di monitorare in tempo reale gli effetti a terra della perturbazione in corso, al fine di non 'chiudere' il paese anche durante le allerte potenzialmente più pericolose e assicurare così i minori disagi possibili alla cittadinanza ed alle attività turistico-ricettive". Si è parlato anche del progetto del canale scolmatore per la cui realizzazione dell’opera è stato recentemente richiesto l’inserimento nel filone di finanziamento del Recovery Fund. "Un importante e gratificante riconoscimento, ricevuto dalla più importante e seguita emittente radiotelevisiva nazionale tedesca, dell’impegno e del lavoro svolto in questi anni di amministrazione a servizio della nostra comunità", commenta Moggia.