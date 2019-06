A maggio oltre mille ragazzi agli incontri del Cea del Parco delle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Nel corso del mese di maggio sono state presentate dal CEA (Centro Educazione Ambientale) le attività previste per la stagione estiva e per l'intero anno 2019 -2020.



Come da consuetudine sono proseguite le attività di Seatrek e campus con i giovani portando avanti laboratori con le scuole del territorio e progetti di alternanza scuola-lavoro con gli istituti della provincia.



1044 sono stati i bambini e ragazzi che fino a questo momento hanno partecipato agli incontri e ai laboratori promossi dal CEA su varie tematiche tra le quali di particolare rilievo quella della lotta alla microplastiche in mare.



Gli operatori del CEA, con la collaborazione delle docenti, hanno indirizzato e supervisionato il lavoro di rilevamento degli alunni della classe 5 primaria di Monterosso, impegnati nell'ambito del progetto di valorizzazione di un tratto della rete sentieristica locale.



Gli scatti fotografici saranno la base per la realizzazione di una brochure promozionale che evidenzi le peculiarità storico-ambientali del sentiero per l'Eremo della Maddalena.



Inoltre, anche l'iniziativa CETS- MQA è proseguita per tutto il mese con pre – audit rivolti alle strutture ricettive presenti all'interno del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre.