A Scogna tra i balli per San Giacomo e il fantasma del violinista

Cinque Terre - Val di Vara - Scogna il 25 luglio rinnova la tradizione della festa religiosa e quella profana in onore al patrono della piccola frazione, San Giacomo. Posta sulla via di passaggio verso il pontremolese, il borgo era stazione di permanenza per pellegrini e forestieri. Nel pomeriggio processione, alla sera, rinfresco e serata danzante. Per gli amanti del mistero, a pochi km dalla Chiesa di San Cristoforo, dove si svolgono i festeggiamenti, merita una visita il borgo di Scogna Sottana, altrimenti noto per la Casa del Violino, ascesa alla top ten dei luoghi più "infestati" del bel paese.