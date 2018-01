A Roverano il primo pellegrinaggio mariano del 2018

Cinque Terre - Val di Vara - S?abato prossimo 13 gennaio si terrà a Roverano, in Val di Vara, il primo dei pellegrinaggi mariani mensili nel nuovo anno 2018. I pellegrini si ritrovano alle 8 al Termine di Roverano, iniziando con la recita del Rosario sino al santuario mariano, dove il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiederà la Messa. Al termine, il consueto ristoro in comune. Questo evento sarà anche l’occasione per il primo incontro diocesano delle confraternite, ora guidate da un nuovo priore, Francesco Garibotti di Mattarana, che a inizio d’anno ha sostituito, dopo molti anni, Luciano Currarino di Legnaro. Dopo la Messa di sabato, infatti, il vescovo resterà a Roverano e, nel salone vicino al santuario, terrà alle 10 una catechesi alle confraternite. Il programma annuale del priorato era stato messo a punto nei giorni scorsi in occasione dell’incontro augurale del direttivo con il vescovo, tenutosi alla Spezia, nel salone “Da Pozzo”, presente il delegato vescovile monsignor Giorgio Rebecchi. Il segretario Oscar Calisto, in detta occasione, ha illustrato ai presenti le proposte di attività per il 2018, concordate con il vescovo. Il secondo incontro, con la catechesi di Quaresima, sarà ancora a Roverano sabato 24 febbraio.Venerdì 9 marzo, alle 18, le confraternite inizieranno alla Spezia, nella chiesa di Santa Maria Assunta, le “24 ore per il Signore”, tornando a concluderle il giorno dopo con la Messa solenne. Domenica 8 aprile, al santuario dell’Agostina di Riccò del Golfo, raduno diocesano, al quale seguirà, sabato 21 aprile, il pellegrinaggio al santuario di Nostra Signora della Corona, presso Verona. Il pellegrinaggio dei confratelli giovani sarà invece domenica 6 maggio a Cremolino di Alessandria. In giugno ci saranno incontri nazionali a Milano. Infine, domenica 18 novembre ci sarà a Corvara la Messa di suffragio per i defunti. Nel corso del nuovo anno, inoltre, sarà realizzato un libro sulla storia delle confraternite della provincia della Spezia.