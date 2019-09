A Rocchetta di Vara nasce il progetto "Verde Trekking"

Cinque Terre - Val di Vara - Nelle terre di Val di Vara, dove oggi si va riscoprendo la cultura agricola connessa con i grani antichi e la castanicoltura, l’associazione Mangia Trekking, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Rocchetta di Vara, ed alcune realtà economiche del territorio, avvia sul campo un suo progetto ideato, per favorire la pratica di uno sport per tutti nella natura, nonché per la valorizzazione dei territori sul confine con l’Alta Via dei Monti Liguri. Si chiama “ Verde Trekking ” e consiste in un massivo recupero e segnatura di antiche vie. Sono lavori che si propongono di caratterizzare l’incontaminatezza dei luoghi anche dal punto di vista artigianale, e che vengono accompagnati da proposte di fruibilità dei luoghi. Osservando le iniziative che da anni l’associazione Mangia Trekking, va promuovendo lungo i percorsi tra i Parchi del Mare e dell’Appennino, che geograficamente attraversano anche diversi tratti della Val di Vara, viene auspicato da più parti che le diverse realtà locali ( ricezione turistica, cacciatori, ecc..ecc..) partendo da Rocchetta di Vara, sappiano far squadra e rafforzare una proposta che concorre fattivamente a promuovere a tutto campo l’importante immagine verde-natura di tutta la vallata del Vara.