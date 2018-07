A Riomaggiore selezione per un istruttore amministrativo a tempo indeterminato

Il dipendente dovrà occuparsi di gestire tutte le funzioni e i procedimenti di ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale, nonché di tutte le procedure di competenza dell’Ufficio attività produttive/SUAP.

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Riomaggiore ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio tramite mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno, con profilo professionale di istruttore amministrativo categoria C da inserire nell’area amministrativa servizi demografici SUAP. Il dipendente dovrà occuparsi di gestire tutte le funzioni e i procedimenti di ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale, nonché di tutte le procedure di competenza dell’Ufficio attività produttive/SUAP.



Per l’ammissione alla procedura è necessario essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria, essere dipendente a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione sottoposta al regime di limitazioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, essere inquadrati nella categoria giuridica C ovvero, se provenienti da altri comparti del pubblico impiego, di categoria e profilo professionale equivalenti a quello da ricoprire; non essere sottoposti a provvedimenti disciplinari, non aver subito condanne penali ed aver ottenuto il preventivo nulla-osta o il consenso preliminare al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza. Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione tramite apposito modello entro le 12 di Venerdi 17 agosto 2018. Sul sito internet del Comune di Riomaggiore nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di concorso è possibile consultare il Bando scaricare il modello di partecipazione da presentare secondo le modalità indicate nel bando stesso.