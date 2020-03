A Riccò scardinato cancello del parco, Figoli: "State a casa"

Cinque Terre - Val di Vara - “Oggi anche la corsetta nel parco può essere un grave rischio per la salute, anche perché se ci facciamo del male i soccorsi sono complicati. L'emergenza è grave e dobbiamo capirlo. Stiamo a casa”. Così il sindaco di Riccò del Golfo Loris Figoli che in un videomessaggio ha nuovamente esortato i propri concittadini a non uscire di casa, rivelando anche un'assurdità avvenuta nel suo Comune: “Non posso credere – ha detto – che qualcuno sia addirittura arrivato a scardinare la serratura del parco per bambini per andare a giocare. In virtù di cosa? Il Ministero non ha ancora vietato l'accesso ai parchi ma la mia ordinanza si e l'ho fatta per garantire la salute degli latri. State a casa – ha ribadito – ve lo chiedo da sindaco, da cittadino e da persona che molto probabilmente per le proprie condizioni di salute non avrà diritto ad una rianimazione. State con i vostri congiunti – ha concluso – oppure telefonate a chi sapete essere solo e bisognoso di compagnia. Evitiamo la propagazione di un virus che è già tra noi”.