A Pignone i bimbi rinunciano ad un gioco per il Sorriso Francescano

Cinque Terre - Val di Vara - E’ arrivato il sole domenica 22 dicembre ad accompagnare l’arrivo di Babbo Natale in piazza a Pignone a bordo di un rombante trattore rosso. Ha portato i regali ai bambini pignonesi in un pomeriggio di festa e di gioia. Quest’anno però i bambini pignonesi non hanno solo ricevuto un dono: hanno anche portato uno dei loro giocattoli, ben incartato, per regalarlo ad un bimbo meno fortunato di loro. I giocattoli così raccolti saranno consegnati alla Fondazione Sorriso Francescano per i bimbi di Padre Dionisio dal presidente della Pro Loco di Pignone Luca Barilari: un piccolo gesto da parte dei più piccoli per ricordare il significato più profondo della festa che ci apprestiamo a celebrare.